Украина столкнётся с проблемами из-за уничтоженных ЗРК Patriot

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Украина столкнётся с трудностями при замене уничтоженных ЗРК Patriot из-за проблем с поставками от западных союзников. Об этом сообщает американский журнал Military Watch.
Отмечается, что российские войска нанесли удар по украинской системе ПВО Patriot с ракетами MIM-104. В результате были повреждены пусковая установка, боеприпасы и другие элементы.
Предполагается, что ВС РФ нанесли удар или ракетами «Кинжал», или «Искандерами».
В связи с тем, что США перестали оказывать поддержку Украине, отремонтировать ПВО и заменить повреждённые детали будет крайне тяжело.
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Предполагается, что ВС РФ нанесли удар или ракетами «Кинжал», или «Искандерами».
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Анастасия Чинкова