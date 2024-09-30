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Украинцам не в полной мере представят «план победы» Владимира Зеленского. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках телемарафона.
Он пояснил, что некоторые пункты «плана победы» не будут представлены украинцам и останутся закрытыми для широкой массы, так как «имеют чувствительный характер».
При этом местные СМИ решили, что такая секретность «плана Зеленского» связана с очередным ожесточением мобилизации.
Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.
Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.
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«Все, что становится публичным, слышат не только у нас в стране, это слышит и враг. И поэтому, безусловно, некоторые детали этого плана закрыты», — пояснил Ермак.
При этом местные СМИ решили, что такая секретность «плана Зеленского» связана с очередным ожесточением мобилизации.
Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден с некоторым сомнением воспринял «план победы» Зеленского. Не вызвал этот план большого воодушевления и у советников американского лидера.
Администрация Белого дома до сих пор не уверена, стоит ли разрешать Киеву наносить удары западным оружием вглубь территории России. «План победы» лидера киевского режима не развеял эти сомнения, а только усугубил их.
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Элина Позднякова