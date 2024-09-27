В Белом доме заявили, что Украина может пойти на территориальные уступки

Администрация США предполагает, что Украине может потребоваться пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
«Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента [Украины Владимира] Зеленского», - ответил Кирби на вопрос о том, как Штаты относятся к возможности таких уступок со стороны Украины.Он добавил, что международно признанные границы Украины должны уважаться всеми странами, особенно Россией. При этом представители американской власти не занимаются разработкой альтернативных сценариев на картах Украины.
Ранее Джон Кирби охарактеризовал «план победы» Владимира Зеленского как набор инициатив, которые США и Украине необходимо глубже изучить в ближайшие недели. Этот план включает в себя требования по гарантиям безопасности, вступлению в НАТО и продолжению операций Вооруженных сил Украины в Курской области.
25 сентября стало известно, что США планируют в четверг объявить о выделении помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в рамках военной поддержки.
Читайте также:
Глава МАГАТЭ назвал условие для применения ядерного оружия
В США оценили вероятность разрешения ВСУ наносить удары по территории России
В США заявили о желании капитуляции Украины
Елена Перлова