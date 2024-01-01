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В Киеве начальник городской военной полиции Сергей Попко сообщил в воскресенье, 31 января, что в течение 2023 года были повреждены или разрушены 63% объектов инфраструктуры. Об этом пишет РИА Новости.
«Было повреждено 63% энергетических объектов города. Весь теплый период года тысячи специалистов работали 24/7, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к нынешнему отопительному сезону», — цитирует агентство сообщение городской администрации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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