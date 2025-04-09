В Киргизии предотвратили массовые беспорядки с целью госпереворота

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Массовые беспорядки с целью госпереворота предотвратили в Кыргызстане, сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики.
«Выявлены и пресечены факты подготовки к разжиганию межнациональной розни путем организации локальных конфликтов с последующими массовыми акциями протеста и беспорядками», — сказано в публикации.В ведомстве добавили, что злоумышленники хотели дестабилизировать общественно-политическую обстановку и попытаться устроить госпереворот. По информации республиканских силовиков, разрабатывалась группировка, все ее участники, с учетом руководителей среднего звена, задержаны. Один из идейных вдохновителей сбежал, предположительно, в Эмираты, заключили в Госкомитете.
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Никита Кротов