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Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли Польшы в Россию

Путин поблагодарил Лукашенко по телефону за пресечение ввоза в РФ партии взрывчатки
Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за предотвращение ввоза рекордной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.
6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг пентаэритриттетранитрата, скрытого в автомобиле Mercedes. Груз, следующий в Россию, был идентифицирован как высокоопасный — даже малые объёмы этого вещества способны вызывать масштабные разрушения. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. (...) Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передало агентство.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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#лукашенко
Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию президента Сирии
07 апреля 2025, 21:38

Фото: iStock/mrjo2405

Новым главой администрации президента Сирии назначен Махер Хусейн аль-Шараа. Об этом сообщает местное издание Al-Araby.
Отмечается, что он является младшим братом Ахмеда аш-Шараа, который в настоящее время исполняет обязанности президента Сирии и возглавляет террористическую организацию «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

До своего назначения на пост главы администрации президента Сирии Махер Хусейн аль-Шараа работал в сфере медицины. С 2014 по 2021 год он был гинекологом и заведовал отделением в Дорожной клинической больнице в Воронеже. Также какое-то время он управлял отделением женской консультации в воронежской поликлинике №1 РЖД.

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*внесена в список террористических организаций и запрещена на территории России
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#президент
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Джей Ди Вэнс отметил в Белом доме 10-летие отказа мамы от спиртного
07 апреля 2025, 20:48

Фото: iStock/ Krisamorn

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс сообщил на своей странице в соцсети X, что отметил 10-летие отказа своей мамы от спиртного прямо в Белом доме.
«В этом году исполняется 10 лет трезвости моей мамы, и я благодарен, что мы смогли отпраздновать это в Белом доме с нашей семьей. Мама, я так горжусь тобой», — отметил Джей Ди Вэнс.

Политик написал мемуары под названием «Элегия хиллбилли». В них он рассказал о своем бедном детстве и социально-экономических проблемах американской глубинки.

Вэнс признавался, что его мама страдала от наркотической зависимости, из-за чего им в основном занималась бабушка, которая «любила Господа» и владела 19 пистолетами. Книга стала бестселлером по версии New York Times.

В марте выяснилось, что теща Вэнса продвигает политику разнообразия, равенства и инклюзивности, против которой выступает ее зять. Вице-президент Соединеннных Штатов Америки обращал внимание, что, несмотря на это, любит свою тещу и смиряется с разными мнениями родных.

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#мама
#алкоголь
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«Война против РФ»: В Берлине хотят переписать прошлое и развязать конфликт с Москвой
JW: Германия стремится переписать прошлое и развязать войну с РФ
07 апреля 2025, 19:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Решением не приглашать российских представителей на мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, Германия пытается переписать историю. Об этом пишет немецкий журнал Junge Welt.
Ранее сообщалось, что в Германии запретили приглашать российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения.

«На Западе звучат позорные заявления о том, что освобождением от нацистов занимались только они», — говорится в статье.

Отмечается, что теперь «эти дилетанты» проиграли в военном плане новый конфликт, однако продолжают надеяться на достижение победы путем финансовых методов.

По словам автора, в Берлине по-прежнему ведется политическая линия на «топтании на памяти освободителей».

«Там, где можно заставить забыть прошлое, можно и развязать войну против России, торпедировав все переговоры», — отмечается в материале журнала.
Ранее сообщалось, что армия ФРГ проведет учения по отработке сценария возможного нападения России.

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#переговоры
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В Московской области пройдут главные всероссийские старты по дрэг-рейсингу
07 апреля 2025, 16:06
Автодром в Быково Раменского муниципального округа примет чемпионат, Кубок и Суперкубок России по дрэг-рейсингу сезона 2025 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.
​В период с мая по сентябрь Подмосковье станет столицей дрэг-рейсинга. На трассе многофункционального комплекса экстремальных видов спорта RDRC Racepark в Быково пройдут более десяти крупнейших автоспортивных соревнований всероссийского уровня, которые соберут более 200 лучших пилотов со всей страны. Среди прочегоспортсменов и болельщиков ждут пять этапов чемпионата и Кубка страны. Также в 2025 году дебютирует новый формат – Суперкубок России по дрэг-рейсингу в трёх классах («Pro», «Street» и «Moto»).
​На каждом из турниров будут проводиться тематические фестивали для всей семьи. Гости мероприятий смогут насладиться экскурсиями по автодрому, поездками на дрифт и дрэг-такси, полётами на вертолёте, различными авто и мото-выставками, тюнинг-проектами, аттракционами, фуд-кортом и комфортными вместительными трибунами. Также все желающие смогут протестировать свой автомобиль на дрэг-стрипе. По всем категориям билетов будет открыт доступ в зону технического парка, где можно не только увидеть и сфотографироваться со всеми машинами, принимающими участие в соревнованиях, но и взять автографы у именитых гонщиков. Для самых маленьких любителей автоспорта работает детский городок с аниматорами и аттракционами.
​Подробнее ознакомиться с расписанием на сезон 2025 года и приобрести билеты можно на официальном сайте.
​Место проведения: Московская область, Раменский муниципальный округ, посёлок Быково, деревня Верея, 458, автодром «RDRC Racepark» (бывший аэродром «Быково»).
​Расписание мероприятий:
​Соревнования и фестивали пройдут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
​Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в Telegram и VK.
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Глава Курска Игорь Куцак решил покинуть пост по собственному желанию
07 апреля 2025, 11:28

Игорь Куцак (Фото: Telegram @glavaigorkutsak)

Мэр Курска Игорь Куцак принял решение подать в отставку по собственному желанию по семейным обстоятельствам. Об этом он заявил на заседании регионального правительства.
«Принял решение покинуть пост по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — заявил Куцак.

Он поблагодарил врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за понимание и призвал депутатов поддержать его отставку.

Куцак вступил в должность мэра Курска 3 февраля 2022 года. До этого он возглавлял Комитет по управлению имуществом региона.

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