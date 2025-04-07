Путин поблагодарил Лукашенко за задержание опасной взрывчатки, которую везли Польшы в Россию

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за предотвращение ввоза рекордной партии взрывчатки на границе с Польшей. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера по итогам телефонного разговора президентов.
6 апреля белорусские таможенники задержали 580 кг пентаэритриттетранитрата, скрытого в автомобиле Mercedes. Груз, следующий в Россию, был идентифицирован как высокоопасный — даже малые объёмы этого вещества способны вызывать масштабные разрушения. Водитель задержан, против него возбуждено уголовное дело с возможным сроком до 10 лет лишения свободы.
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«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза - взрывчатки. (...) Президент России попросил передать благодарность и насколько возможно поощрить специалистов и экспертов, обнаруживших и идентифицировавших опасный груз», — передало агентство.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поздравил форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мария Моисеева