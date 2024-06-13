В Кыргызстане банки временно ограничили денежные переводы в РФ и обратно

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Работа с системами переводов из России и в обратном направлении приостановлена рядом банков Кыргызстана. Об этом сообщается на ресурсах некоторых финансовых организаций. Уточняется, что приостановка связана с техническими работами.
По заявлению РСК-банка, занимающего одну из лидирующих позиций на республиканском финансовом рынке, сейчас не работают системы переводов Astrasend, «Юнистрим», Contact, «Золотая корона», «Сбербанк-онлайн». В организации добавили, что как только работа с вышеуказанными системами возобновится, об этом сообщат дополнительно.
По той же причине с системами сейчас не работает банк «Компаньон». А Мбанк, являющийся одним из самых популярных банков на рынке Киргизии, ввел ограничение в работе с рублями. Оно связано с волатильностью курса, а также с возможным резким колебанием рынка валюты.
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Никита Кротов