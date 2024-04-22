В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве

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В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Марины Таубер.
«Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Представители компетентных органов ничего не объясняют четко, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — сообщила она.В воскресенье в Москве состоялся съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. Лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».
Блок планирует активно выступать против голосования за вступление Молдавии в Европейский союз на референдуме и продвигать участие республики во всех интеграционных процессах в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).
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