В Кишинёве прошёл марш против вступления Молдавии в Евросоюз

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Активисты молодёжного крыла оппозиционного блока «Победа» вопреки запрету молдавских властей провели в Кишинёве марш против евроинтеграции. Об этом сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
Он отметил, что подобные марши уже провели в Бельцах и Комрате. В воскресенье протестующие собрались в столице Молдавии. Цель их марша – показать властям, что молодёжь страны против вступления в Евросоюз и диктатуры президента Майи Санду, а также выступает за честные выборы.
Витнянский подчеркнул, что на митинге должно было собраться три тысячи человек, однако до места сбора доехала лишь тысяча, поскольку полиция останавливала и допрашивала всех проезжающих мимо.
Полиция запретила вести шествие до здания администрации президента, поэтому протестующие собрались в сквере у центральной площади города.
Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз пройдёт одновременно с выборами президента 20 октября.
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Витнянский подчеркнул, что на митинге должно было собраться три тысячи человек, однако до места сбора доехала лишь тысяча, поскольку полиция останавливала и допрашивала всех проезжающих мимо.
Полиция запретила вести шествие до здания администрации президента, поэтому протестующие собрались в сквере у центральной площади города.
Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз пройдёт одновременно с выборами президента 20 октября.
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Анастасия Чинкова