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«Преступление»: в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья

Кандидат в главы Молдавии Стояногло пообещал наладить диалог с Приднестровьем
21 сентября 2024, 21:29
Фото: iStock/DesignRage

Фото: iStock/DesignRage

Экс-генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны Александр Стояногло заявил, что слова нынешней главы государства Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз без Приднестровья являются преступлением против государства. Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Политик пообещал пообещал наладить диалог с Приднестровьем, поскольку его потеря означала бы утрату государственности Молдавии.

Также Стояногло отметил, что при нём страна будет поддерживать хорошие отношения с автономией. Он выразил готовность начать общение с руководством Приднестровья уже с первых дней на посту главы государства.



Ранее Санду заявила, что Молдавия не собирается откладывать интеграцию в Евросоюз на десятки лет в случае, если не удастся решить споры с Приднестровьем. При этом она всё же заявила о желании вступать в ЕС вместе с автономией.

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#политика
Макрон назначил нового главу МВД Франции
На пост главы МВД Франции назначили сенатора-республиканца Ретайо
21 сентября 2024, 21:56

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Новым главой МВД Франции назначен 63-летний сенатор-республиканец Бруно Ретайо. Об этом сообщил генсек Елисейского дворца Алекси Колер, трансляция его выступления велась в официальном аккаунте офиса президента в соцсети Х.
С 2014 года Ретайо является главой фракции республиканцев в Сенате – верхней палате парламента. В 2022 году он пытался баллотироваться на пост президента Франции, однако по итогам внутрипартийных выборов проиграл Эрику Сьотти.

Политик известен своей жестокой позицией в отношении партии главы государства Эммануэля Макрона.

На своём новом посту Ретайо собирается укрепить безопасность путём введения сроков кратковременного тюремного заключения при первом же правонарушении, снизить возраст юридической ответственности до 16 лет, отменить пособие семьям, в которых родители не выполняют обязанности по воспитанию гражданской ответственности детей.

Также ранее политик призывал сократить число чиновников, ввести ограничение права на проведение забастовок, реформировать рынок труда и восстановить «французскую социальную модель» путём борьбы с идеологией исламизма. За последнее предложение его обвинили в расизме.

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#мвд
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#эммануэль макрон
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Стало известно, о чем Зеленский просит Вселенского патриарха
Киев просит Константинополь дать Православной церкви Украины статус патриархата
21 сентября 2024, 21:53

Зеленский попросил Константинополь присвоить Православной церкви Украины статус патриархата. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинские издания. Отмечается, что лидер киевского режима обратился с соответствующей просьбой к экзархам Константинопольского патриархата во время встречи с ними в Киеве 28 августа.
«Я сказал, что наши люди, украинцы, поняли бы, если бы наш статус был поднят до патриархата. Экзархи приняли информацию и донесут ее до Вселенского патриарха Варфоломея, будут советоваться», — заявил он.
Зеленский туманно добавил, что у экзархов есть «видение плана действий», чтобы дать ПЦУ статус патриархата, но им нужно посоветоваться и все согласовать, чтобы потом «должны вернуться с конкретными предложениями».

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#люди
#зеленский
#церковь
#православие
#киев
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ВВС Израиля за день атаковали около 400 пусковых установок «Хезболлах» в Ливане
21 сентября 2024, 21:42

Фото: iStock/e-crow

ВВС Израиля в ходе массированных ракетных ударов по югу Ливана атаковали порядка 400 пусковых установок вооружённого крыла шиитского движения «Хезболлах». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
Отмечается, что такое количество пусковых установок, а также несколько тысяч контейнеров для ракетных установок были поражены в течение сегодняшнего дня.

Ранее аналитик Станислав Тарасов заявил, что развитие отношений между Израилем и Ливаном движется по негативному сценарию, который угрожает устойчивости ливанской государственности и госбезопасности. Востоковед также задался вопросом, существует ли сейчас сила, способная остановить такое развитие событий, которое будет стоить больших потрясений всему Ближнему Востоку.

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#израиль
#цахал
#ливан
#конфликт
#атака
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В Литве призвали расстреливать за русские песни и фильмы
Литовский ведущий Раманаускас предложил расстреливать за русские песни и фильмы
21 сентября 2024, 21:14

Фото: iStock/NejauPhoto

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, кто слушает музыку и смотрит фильмы на русском языке. Его слова приводит Sputnik Литва.
Он предложил представить семью, в которой отец на высокой громкости смотрит русский фильм, а мать слушает русские песни. А затем задался вопросом, что сделать в первую очередь – отобрать у них детей, а потом расстрелять, или же сделать это прямо при детях. Затем сам же пришёл к выводу, что лучше сначала забрать детей. По его словам у «таких» обязательно надо отбирать детей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что в прибалтийских странах русский язык вытеснили уже во всех сферах жизни.

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#русский язык
#запрет
#дети
#убийство
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Израиль ввел ограничения на массовые собрания из-за угрозы обстрелов с Ливана
21 сентября 2024, 21:10

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израиль ввел ограничения в сфере гражданской обороны из-за угрозы обстрелов со стороны Ливана. Об этом сообщила армия обороны страны ЦАХАЛ. Отмечается, что запрет касается массовых собраний граждан.
По данным ведомства, ограничения распространяются на массовые собрания к северу от Хайфы, гражданам запрещается собираться в количестве более 30 человек на открытой местности и 300 — в закрытом.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что Израиль ударил по 180 объектам на юге Ливана за сутки, поразив тысячи пусковых контейнеров для обстрелов. В заявлении указывалось, что удары пришлись сразу по нескольким районам страны.

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#израиль
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#ограничения
#запрет
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Во Франции на фоне протестов назначили нового главу МИД
Пост главы МИД Франции занял Жан-Ноэль Барро
21 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/SimonLukas

Новым главой МИД Франции стал 41-летний Жан-Ноэль Барро, ранее находящийся на должности министра-делегата при внешнеполитическом ведомстве по вопросам Европы. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на утверждённый главой правительства Мишелем Барнье состав кабмина.
Как ранее отмечали французские СМИ, назначение Барро, у которого нет дипломатического опыта, на этот пост говорит о намерении президента страны Эммануэля Макрона сохранить сферу дипломатии под собственным контролем, что позволяет ему делать конституция страны.

Свою политическую карьеру экономист по профессии Барро начал в 2015 году. Тогда он вступил в центристскую партию Франсуа Байру «Демократическое движение». В 2017 году он был избран депутатом Национального собрания, а в 2022 году в правительстве Элизабет Борн занял пост министра-делегата по вопросам цифровизации. В феврале этого года был назначен замглавы МИД Франции Стефана Сежурне по вопросам Европы.

Он неоднократно призывал жестоко относиться к России из-за конфликта на Украине, а также обвинял в Москву в пропаганде, информационных атаках против Франции и попытке вмешаться в выборы европейских государств.

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#франция
#политика
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#парламент
#эммануэль макрон
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Инспекторы МАГАТЭ ознакомились с последствиями атаки ВСУ на подстанцию «Заря»
21 сентября 2024, 20:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Трансформатор подстанции «Заря» в Энергодаре, повреждённый украинским беспилотником, был показан инспекторам МАГАТЭ. Об этом сообщил директор Запорожской АЭС Юрий Черничук в своём Telegram-канале.
Отмечается, что этот трансформатор находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Он является одним из важнейших звеньев в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на этот объект создаёт потенциальную угрозу для всей АЭС.

На место событий прибыли инспекторы МАГАТЭ. Им показали последствия украинского удара по подстанции. Черничук отметил, что будет вновь призывать агентство и его главу Рафаэля Гросси акцентировать внимание общественности на события, которые создают угрозу для всего мира.

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#запорожская аэс
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#опасность
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Россия не будет участвовать в «саммитах мира» по Украине, заявили в МИД РФ
Захарова: Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине
21 сентября 2024, 20:21

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Россия не планирует участвовать в «саммитах мира» по Украине, поскольку они не имеют ничего общего с урегулированием конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой представлены на сайте ведомства.
Этим заявлением она прокомментировала намерение президента Украины Владимира Зеленского провести в ноябре второй «саммит мира» с участием представителей из России.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона не участвовала и не собирается участвовать в таких процессах, которые, очевидно, не приведут к каким-либо результатам.

Захарова добавила, что этот саммит опять таки же направлен на то, чтобы протолкнуть нежизнеспособную «формулу Зеленского» в качестве безальтернативной основы для решения конфликта, добиться её поддержки от Запада и от его имени предъявить Москве ультиматум о капитуляции.

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Во Франции тысячи людей вышли на протесты против правительства Макрона
В Париже несколько тысяч человек вышли на акции протеста против правительства
21 сентября 2024, 20:11

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Несколько тысяч человек вышли на акцию протеста против правительства президента Франции Эммануэля Макрона и недавно назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье. Об том из Парижа сообщает корреспондент РИА Новости.
Отмечается, что акция протеста организована партией левых, молодёжными и феминистскими организациями.

Некоторые участники шествия кричали: «Макрона в отставку!», а также держали плакаты с надписью «И зачем было голосовать?». Они выражали недовольство назначением Барнье, который является выходцем из Республиканской партии, показавшей низких результат на парламентских выборах.

По данным префектуры Парижа, в акции приняли участие 3,2 тысячи человек. В общей сложности в стране в субботу прошло порядка 50 демонстраций.

Также сообщается, что 1 октября жителей призвали выйти на забастовку с требованием отмены пенсионной реформы и повышения зарплат.

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#протесты
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#эммануэль макрон
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