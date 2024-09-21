«Преступление»: в Молдавии оценили слова Санду о вступлении в ЕС без Приднестровья

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Экс-генпрокурор Молдавии, кандидат в президенты страны Александр Стояногло заявил, что слова нынешней главы государства Майи Санду о вступлении страны в Евросоюз без Приднестровья являются преступлением против государства. Такое заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.
Политик пообещал пообещал наладить диалог с Приднестровьем, поскольку его потеря означала бы утрату государственности Молдавии.
Также Стояногло отметил, что при нём страна будет поддерживать хорошие отношения с автономией. Он выразил готовность начать общение с руководством Приднестровья уже с первых дней на посту главы государства.
Ранее Санду заявила, что Молдавия не собирается откладывать интеграцию в Евросоюз на десятки лет в случае, если не удастся решить споры с Приднестровьем. При этом она всё же заявила о желании вступать в ЕС вместе с автономией.
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Также Стояногло отметил, что при нём страна будет поддерживать хорошие отношения с автономией. Он выразил готовность начать общение с руководством Приднестровья уже с первых дней на посту главы государства.
Ранее Санду заявила, что Молдавия не собирается откладывать интеграцию в Евросоюз на десятки лет в случае, если не удастся решить споры с Приднестровьем. При этом она всё же заявила о желании вступать в ЕС вместе с автономией.
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Анастасия Чинкова