Владимиру Зеленскому стоит подумать о жизнях жителей Украины в связи с военной помощью Запада. Об этом заявил генерал Народно-освободительной армии Китая Сю Хуэй в рамках конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Его словам передаёт Guancha.
«Президент США Джо Байден сказал что-то ужасное. Он сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, за что борется украинский народ? Людей больше не осталось», — заявил Сю Хуэй.
По его словам, Вашингтон не хочет использовать своих граждан в конфликте на Украине, об этом стоит задумать не только Киеву, но и европейским странам, заключил Сю Хуэй.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии.
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