Запад начал процесс отречения от Украины. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, пишет РИА Новости.
«Процесс отречения от Украины уже запустили, начиная с позором, с которым Зеленский столкнулся на недавнем саммите НАТО, и заканчивая открытой перепалкой между западными «партнерами» по поводу того, стоит ли давать Украине все более смертоносное оружие, чтобы, по сути, гарантировать ее самоуничтожение», — написал журналист.
По его мнению, Запад выставит Киев как ответственного за провал украинского конфликта с РФ.
Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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