Зеленскому пришлось изменить свою «формулу мира» ради саммита в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выдвинуть только три пункта «формулы мира» в ходе саммита в Швейцарии. Об этом он рассказал в беседе с изданием Orda.kz.
Напомним, ранее «формула мира» Зеленского предполагала десять пунктов.
По его мнению, многие страны мира примут решение на основе озвученных им пунктов. Он указал на то, что Украине не нужно лишнего, поэтому на саммите будут озвучены только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.
При этом Зеленский выразил опасения относительно того, что ряд стран может отказаться от участия в конференции.
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По его мнению, многие страны мира примут решение на основе озвученных им пунктов. Он указал на то, что Украине не нужно лишнего, поэтому на саммите будут озвучены только вопросы обмена пленных, ядерной и продовольственной безопасности.
При этом Зеленский выразил опасения относительно того, что ряд стран может отказаться от участия в конференции.
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Анастасия Хохлова