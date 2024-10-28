Появилось видео унижения главы МИД ФРГ Бербок в аэропорту Пекина — видео

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Официальные лица Китая сочли излишним встречать у трапа самолёта прибывшую в Поднебесную с внеплановым визитом главу МИД Германии Анналену Бербок. В Сети уже завирусились кадры, на которых она растерянно озирается в поисках встречающих, но тщетно.
Соответствующую видеозапись опубликовала «Комсомольская правда». На кадрах видно, как руководитель немецкого внешнеполитического ведомства уверенно и довольно быстро спускается по трапу приземлившегося самолёта. Затем она в некотором замешательстве оглядывается по сторонам в поисках встречающих. Никого не увидев, министр в одиночестве направляется к зданию аэропорта.
В Китае считают поведение Бербок не вполне отвечающим её статусу дипломата. Ещё в 2022 году накануне своего первого визита в страну она назвала Председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», чем привела в замешательство китайских переговорщиков.
После подобных речей госпожа Бербок не может надеяться на встречу с китайским лидером, переговоры по поводу конфликтов на Ближнем Востоке и Украине пройдут и на этот раз на уровне МИД двух стран. Во время проведения официальных церемоний в Китае случайных жестов не бывает. Поэтому отсутствие встречающих в аэропорту — чёткий сигнал, говорящий о том, что дипломатический вес Германии при Бербок упал до рекордно низкого уровня.
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В Китае считают поведение Бербок не вполне отвечающим её статусу дипломата. Ещё в 2022 году накануне своего первого визита в страну она назвала Председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», чем привела в замешательство китайских переговорщиков.
После подобных речей госпожа Бербок не может надеяться на встречу с китайским лидером, переговоры по поводу конфликтов на Ближнем Востоке и Украине пройдут и на этот раз на уровне МИД двух стран. Во время проведения официальных церемоний в Китае случайных жестов не бывает. Поэтому отсутствие встречающих в аэропорту — чёткий сигнал, говорящий о том, что дипломатический вес Германии при Бербок упал до рекордно низкого уровня.
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Александр Бойцов