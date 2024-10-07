Бербок не исключает возможного разрешения ВСУ бить по России немецким оружием

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Украина сможет бить по территории России, в том числе немецким оружием. Такое заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок. Ее слова приводит издание Tagesschau.
«Бербок не исключает возможности того, что Украина сможет атаковать военные объекты в России с помощью немецкого оружия», — говорится в статье.
Однако автор уточняет, что Бербок не станет публично озвучивать дальность, на которую ВСУ смогут бить по территориям России, так как этими сведениями смогут воспользоваться российские военные.
Напомним, в сентябре Бербок высказывалась о необходимости передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, несмотря на то, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отвергал такую возможность.
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Элина Позднякова