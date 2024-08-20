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Участие США в нескольких войнах может привести к поражению. Об этом пишет китайская ежедневная газета Global Times.
В публикации поднимается вопрос о потенциальных последствиях участия США в военных конфликтах на нескольких фронтах. Авторы статьи отмечают, что история показывает: державы, вовлеченные в подобные войны, часто сталкиваются с поражением.
Ссылаясь на текущую ситуацию, в статье указывается, что поддержка Украины уже истощает ресурсы Вашингтона. С началом палестино-израильского конфликта значительная часть боеприпасов, предназначенных для Киева, была перенаправлена в Израиль. В таких условиях США рискуют не справиться с конфликтами, которые они сами же разжигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Если бы Соединенные Штаты одновременно участвовали в трех войнах, авторы считают, что военно-промышленный комплекс страны процветал бы, в то время как основная тяжесть страданий легла бы на плечи населения.
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Ссылаясь на текущую ситуацию, в статье указывается, что поддержка Украины уже истощает ресурсы Вашингтона. С началом палестино-израильского конфликта значительная часть боеприпасов, предназначенных для Киева, была перенаправлена в Израиль. В таких условиях США рискуют не справиться с конфликтами, которые они сами же разжигают в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Если бы Соединенные Штаты одновременно участвовали в трех войнах, авторы считают, что военно-промышленный комплекс страны процветал бы, в то время как основная тяжесть страданий легла бы на плечи населения.
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Дарья Осипова