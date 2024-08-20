В Китае предупредили США о мрачных перспективах

Кандидат на выборах президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что его оппонент от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис отказалась участвовать в дебатах с ним на телеканале Fox News 4 сентября.