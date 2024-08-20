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Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, активность боев не снижается уже около недели. Боевики ВСУ невзирая на большие потери продолжают атаковать. Он рассказал, что противник действует чаще всего малыми маневренными группами при поддержке бронетехники и артиллерии. На некоторых участках фронта отмечается увеличение использования Вооруженными силами Украины наземных и летательных дронов.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что потери украинских войск составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что потери украинских войск составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.
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Дарья Осипова