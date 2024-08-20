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Боевики Вооруженных сил Украины стреляли по гражданским автомобилям, в которых находились люди. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на местную жительницу Суджи.
По словам россиянки, боевики киевского режима расстреливали мирных граждан, «как в тире». Она рассказала, что пассажирку, ехавшей впереди нее машины, спасти не удалось. Сама женщина и ее муж получили ранения от действий украинских националистов.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова