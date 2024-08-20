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Жительница Суджи: боевики ВСУ прицельно стреляли в автомобили местных жителей

20 августа 2024, 09:55
Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Фото: iStock/Yevhen Roshchyn

Боевики Вооруженных сил Украины стреляли по гражданским автомобилям, в которых находились люди. Об этом пишет Telegram-канал Zvezdanews со ссылкой на местную жительницу Суджи.
По словам россиянки, боевики киевского режима расстреливали мирных граждан, «как в тире». Она рассказала, что пассажирку, ехавшей впереди нее машины, спасти не удалось. Сама женщина и ее муж получили ранения от действий украинских националистов.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.



Ранее жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#наемники
#атака
В Курской области из-за атак ВСУ погибли 17 человек
20 августа 2024, 10:18

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате атак украинских боевиков на Курскую область погибли 17 человек. Об этом сообщили ТАСС в медицинских службах.
Уточняется, что из более 140 пострадавших 75 доставлены в медицинское учреждение, в том числе четыре ребенка. Других подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу. ВС РФ отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона.

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#спецоперация
#курская область
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Украинский военнопленный рассказал, что солдатам ВСУ перестанут платить зарплату
Пленный ВСУ Виталий: военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября
20 августа 2024, 10:06

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинский военнопленный Виталий заявил, что военным угрожают прекратить выплачивать зарплату с сентября. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам Виталия, зарплату перестанут платить по причине нехватки средств в бюджете. Пленный уточнил, что украинцы платят налог на армию, который регулярно повышается.

Он отметил, что из-за нехватки денег, солдатам ВСУ блокируют счета и зарплатные карты. Обращение в какую-либо службу не поможет решить этот вопрос, добавил Виталий. Пленный заключил, что в последнее время всех мужчин и некоторых женщин обязали обновлять свои учетные данные в приложении «Резерв » от оборонного ведомства Украины.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. При этом военнообязанные должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования в течение 60 дней.

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Жительница Курской области рассказала о состоянии села Черкасское Поречное
20 августа 2024, 09:26

Фото: istockphoto / Roman Novitskii

Ирина Кириченко, жительница Суджанского района Курской области, рассказала РИА Новости, что, когда она покидала село Черкасское Поречное вместе с мамой, оно было в ужасном состоянии после обстрелов со стороны ВСУ и иностранных наёмников.
Девушка и её мама провели неделю в погребе, прячась от обстрелов. Они числились пропавшими без вести, но выбрались из села самостоятельно.

«В ужасном состоянии. Когда мы уже уходили, наверное, почти половина села, а то и 60%, не было», — рассказала Ирина.

Она не знает, как сейчас выглядит село.

По словам Ирины, в селе остались в основном пожилые люди и те, кто отказался уезжать. «Те, кто уже совсем не уезжал и некуда было уезжать», — отметила она.

Ирина добавила, что связь с оставшимися в селе людьми была потеряна. Когда она и её мама покидали село, там уже не было ни света, ни воды.

Подразделения ВСУ перешли в наступление в 5.30 утра 6 августа с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, отметив, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.

В ходе боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тыс. военнослужащих и 54 танка. Киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским. Противник получит достойный ответ.

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Forum24: Украинский фронт в Донбассе разваливается
20 августа 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Zeferli

Украинские боевики сохраняют свое присутствие в Курской области. Попытки ВСУ продвинуться вглубь российской территории пресекаются артиллерией и авиацией. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где для противника сложилась наиболее тяжелая ситуация расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


На Курском направлении продолжаются напряженные бои на нескольких участках: ВСУ осуществили несколько атак, на что российские войска отвечают ударами авиации и артиллерии. Противник готовит прорыв в Глушковском районе, систематически уничтожая мосты через Сейм.

В пресс-службе Минобороны России сообщили, что Северная группировка войск, при поддержке авиации и артиллерии, осуществляет поиск и нейтрализацию украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в лесах к югу от Скрылевки и Шептуховки.

«Атаки штурмовых отрядов противника были отражены в районах населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Украинские вооруженные силы понесли потери, включая танк, боевую машину пехоты, две БМП и более 25 человек, из которых четверо захвачены в плен», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что тактическая авиация также атаковала местонахождения врага в населенных пунктах Басовка, Ворожба, Кружок и других населенных пунктах Сумской области.

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Лиманское направление


На Лиманском направлении российские силы атакуют позиции ВСУ на противоположном берегу реки Жеребец в Макеевке. Также подтверждены сведения о продвижении российских войск от Родникового.

Покровское направление


На Покровском направлении штурмовые группы ВС РФ идут в направлении Селидово и Мирнограда, в то время как украинское командование начало вывод сил из Птичьего, к западу от Карловского водохранилища.

Донецкое направление


ВС РФ продолжают штурм позиций ВСУ на северо-западе Красногоровки, продвигаясь на несколько сотен метров по улице Седовая. Военкор Евгений Лисицын сообщает о штурме Нелеповки после освобождения Нью-Йорка (Новгородское).

Фото: istockphoto/aapsky

Запорожское направление


Противник сосредоточил в Запорожской области боевую технику и артиллерию в Каменском и Приморском. ВКС РФ наносят авиаудары по этим районам. На правом берегу Днепра, в Запорожье, враг разместил значительные силы пехоты в населённых пунктах Лысогорка, Хортица, Каневское и Беленькое, наблюдается активное движение транспорта с личным составом ВСУ.

Ситуация для ВСУ на Донбассе


Аналитик Bild Юлиан Рёпке, анализируя продвижение русской армии на Покровском и на Торецком направлениях, назвал ситуацию на Донбассе катастрофической для ВСУ.

«Власти Украины распорядились эвакуировать город Покровск с 65 000 жителей в течение двух недель. Ситуация в Донбассе катастрофическая. В этой ситуации я по-прежнему считаю крайне рискованным отправлять 5000 лучших солдат в соседнюю страну вместо проведения контрнаступления там», — написал Рёпке.

Кроме того, на фоне ухудшающейся ситуации власти Покровска призвали жителей города к эвакуации.

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ВСУ бросили тела погибших наемников в Курской области
Депутат ГД Водолацкий: ВСУ бросили тела европейских наемников в Курской области
20 августа 2024, 09:10

Фото: istockphoto/e-crow

Украинские военные бросили тела европейских наемников в полях Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.
По его словам, в полях в Курской области лежат очень много украинских военных и наемников.

«Особенно в эту жаркую погоду их никто оттуда не забирает. Они просто не нужны никому. Они брошены туда на убой, как мясо. Они это уже понимают, поэтому и вчера, и позавчера была сдача в плен большей части украинских подразделений», — рассказал он.

Водолацкий отметил, что немцы и поляки не сдаются, они уходят на второй эшелон, поэтому курская битва скоро закончится. Депутат уверен, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно Западу, чтобы проверить защищенность границ России.

«Запад прощупывает наши границы, как они считают, слабые места, откуда можно заходить в Россию, как можно развивать дальнейшую эскалацию военного конфликта уже не только с участием Украины, но и стран НАТО, их подразделениями», — отметил он.

По его словам, российские военные на курском направлении действуют, минимизируя потери России. Водолацкий отметил, что работа идет точечно по группам нацистов, которые разбежались по лесам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#запад
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Жительница Курской области рассказала, как спасалась от иностранных наемников
Курская девушка рассказала, как они с мамой выбирались из приграничного села
20 августа 2024, 08:38

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Жительница Курской области рассказала, как они с мамой выбрались из приграничного села Черкасское Поречное в Суджанском районе, на которое напали иностранные наемники и украинские войска. Об этом пишет РИА Новости.
Женщины неделю прятались в погребе, потому что иностранные наемники и украинские военные вели обстрел. Местные жительницы не ожидали, что в их селе сложится такая ситуация, поэтому не сразу решились покинуть дом и попросили родных не приезжать за ними. Однако спустя неделю в погребе, они решили уйти.

По словам Ирины Кириченко, начали уходить они 12 августа. Женщины собирались не идти напрямик, а пройти там, где никого нет, потому что летали дроны.

«Мы видели, как съехал танк, повреждена часть моста, который соединяет два села. Потом мы увидели в луже земля свежая, там были следы от шин, возможно, это была та установка, которая сильно била наше село. Потом мы увидели обломки от этих ракет. Наверное, километров 20 мы шли. Потому что дроны летали, а мы прятались. У нас все время было такое ощущение, что кто-то за нами гонится. Мы видели, как кто-то сидел в посадках», – вспоминает девушка.

Ирина рассказала, что в районе села Большое Солдатское они поймали попутку. Водитель довез их до села Клыково, где женщины смогли дозвониться до родных.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее житель курской Мартыновки смог спастись от расстрела боевиков ВСУ только благодаря своей бабушке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Боевики ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском
Марочко: ВСУ, отступив из Песчаного, размещают личный состав в жилых домах
20 августа 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Боевики Вооруженных сил Украины отступая из-под Купянска Харьковской области, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
«На купянском направлении отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — рассказал он.

По его словам, из-за потерь части позиций в районе Песчаного украинские военные начали переброску личного состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Марочко рассказал, что боевики прячут автотранспорт и бронетехнику в гражданских строениях, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Помимо этого, они расквартировываются в домах мирных жителей.

«Также вокруг Ковшаровки установлены блокпосты, через которые гражданским проход запрещен. По сути, оставшиеся жители Ковшаровки стали заложниками у вооруженных формирований Украины», — добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forum24: украинский фронт в Донбассе разваливается
20 августа 2024, 08:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Обвал обороны украинских войск на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска. Об этом сообщает издание Forum24.
Уточняется, что потеря контроля над Покровском поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты. После взятия города российские войска смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР, говорится в материале издания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
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Стало известно о интенсивных боях на Харьковском направлении
Марочко: под Липцами и Волчанском идут интенсивные бои, несмотря на потери ВСУ
20 августа 2024, 07:56

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, активность боев не снижается уже около недели. Боевики ВСУ невзирая на большие потери продолжают атаковать. Он рассказал, что противник действует чаще всего малыми маневренными группами при поддержке бронетехники и артиллерии. На некоторых участках фронта отмечается увеличение использования Вооруженными силами Украины наземных и летательных дронов.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что потери украинских войск составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.

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