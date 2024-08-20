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Украинские военные бросили тела европейских наемников в полях Курской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, пишет ТАСС.
По его словам, в полях в Курской области лежат очень много украинских военных и наемников.
Водолацкий отметил, что немцы и поляки не сдаются, они уходят на второй эшелон, поэтому курская битва скоро закончится. Депутат уверен, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно Западу, чтобы проверить защищенность границ России.
По его словам, российские военные на курском направлении действуют, минимизируя потери России. Водолацкий отметил, что работа идет точечно по группам нацистов, которые разбежались по лесам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Особенно в эту жаркую погоду их никто оттуда не забирает. Они просто не нужны никому. Они брошены туда на убой, как мясо. Они это уже понимают, поэтому и вчера, и позавчера была сдача в плен большей части украинских подразделений», — рассказал он.
Водолацкий отметил, что немцы и поляки не сдаются, они уходят на второй эшелон, поэтому курская битва скоро закончится. Депутат уверен, что вторжение ВСУ в Курскую область было нужно Западу, чтобы проверить защищенность границ России.
«Запад прощупывает наши границы, как они считают, слабые места, откуда можно заходить в Россию, как можно развивать дальнейшую эскалацию военного конфликта уже не только с участием Украины, но и стран НАТО, их подразделениями», — отметил он.
По его словам, российские военные на курском направлении действуют, минимизируя потери России. Водолацкий отметил, что работа идет точечно по группам нацистов, которые разбежались по лесам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова