В Китае прошли завершающие испытания сверхсекретной ракеты

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Военные армии КНР провели финальную серию испытаний новой гиперзвуковой ракеты класса «воздух — воздух». Её разработка, создание и тестирование проводились в обстановке полной секретности.
Об этом сообщает издание The South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на испытателей.
Учёные уточнили, что в ходе проверочных испытаний ракеты прошли тестирование на термостойкость. Завершившиеся испытания показали, что ракеты полностью отвечают требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.
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«Это первое официальное подтверждение существования этого загадочного оружия, которое может представлять беспрецедентную угрозу для американских военных самолетов, включая якобы неуязвимый бомбардировщик-невидимку B-21», — говорится в публикации.
Учёные уточнили, что в ходе проверочных испытаний ракеты прошли тестирование на термостойкость. Завершившиеся испытания показали, что ракеты полностью отвечают требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам ВВС Народно-освободительной армии Китая.
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Александр Бойцов