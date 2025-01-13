ФБР: Китай заразил вредоносным ПО сети критической инфраструктуры США

Фото: iStock/welcomia
Директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Китай заразил вредоносным программным обеспечением сети критической инфраструктуры США. Об этом он рассказал телеканалу CBS.
«Китайские власти заранее установили вредоносное ПО в сетях американской гражданской критической инфраструктуры, чтобы иметь возможность посеять хаос и причинить реальный ущерб, выбрав для этого место и время по своему усмотрению», — цитирует интервью Рея ТАСС.
Как отметил глава ФБР, в сети критической инфраструктуры входят водоочистные станции, транспортные системы, предприятия энергетической отрасли, электросети, газопроводы и телекоммуникационные системы.
Напомним, что в США не в первый раз заявляют о хакерской атаке со стороны китайских программистов. Сообщалось о взломе американской системы Минфина, после чего был получен доступ к определенным рабочим системам казначейства и хранящейся там документации.
Читайте также:
Посольство КНР: США должны прекратить обвинять Китай в кибератаках
В Крыму идёт массированная DDoS-атака на крупнейших операторов связи
На Украине хакеры взломали телеэфир и предупредили об ударе «Орешником»
Иван Мусатов