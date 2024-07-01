Политолог Михайлов допустил победу правых на выборах во Франции

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Политолог Евгений Михайлов заявил о реальном преимуществе партии Марин Ле Пен в первом туре выборов во Франции.
Он отметил, что подобные настроения, которые видны во французском обществе, могут привести к окончательной победе правых.
Однако политолог, обозреватель Андрей Перла призвал не очаровываться правыми в западных обществах, поскольку они также могут выступать против России после победы на выборах.
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«Первый тур выборов во Франции показал реальное преимущество партии Марин Ле Пен над коалицией Макрона. Сейчас во Франции доминируют другие настроения, и правые реально могут настроить большую часть населения против политики Макрона и, соответственно, в итоге выиграть окончательно парламентские выборы», — отметил в беседе с RT Михайлов.
Однако политолог, обозреватель Андрей Перла призвал не очаровываться правыми в западных обществах, поскольку они также могут выступать против России после победы на выборах.
«Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против нашей страны. Это мы видим на примере партии Мелони в Италии, партии Ле Пен во Франции, АДГ в Германии — повсюду. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей. По крайней мере в истеблишменте», — приводит «Царьград» слова Перлы.Ранее сообщалось, что на досрочных выборах в Национальное собрание Франции проголосовала руководитель фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.
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Мелисса Тимофеева