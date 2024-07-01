Появились подробности похищения представителя европейской компании в России

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Следственный Комитет предъявил обвинения похитившим гендиректора SIAD Rus Гуидотти в Москве.
В Москве следователи предъявили обвинение четырем мужчинам в возрасте от 21 до 36 лет, которые похитили гендиректора российского представительства европейской компании SIAD Rus Cтефано Гуидотти.
Правоохранительные органы установили, что незадолго до похищения у мужчины возник конфликт с его конкурентом по коммерческой деятельности.
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«Мужчины проходят обвиняемыми по статье 126 УК РФ («Похищение человека»). Следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом столицы об аресте мужчин. 28 июня фигуранты напали на Гуидотти около жилого дома на улице Садовой-Триумфальной. Угрожая пистолетом и применяя насилие, они затащили его в автомобиль, надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали потерпевшего в течение суток», — рассказала старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.
Правоохранительные органы установили, что незадолго до похищения у мужчины возник конфликт с его конкурентом по коммерческой деятельности.
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Мира Полтева