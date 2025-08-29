Президент Сербии Вучич заявил о сохранении отношений с Москвой при продолжении европейской интеграции

29 августа 2025, 02:15

Вучич подтвердил отказ Сербии от санкций против России несмотря на курс в ЕС

Фото: Istock/rarrarorro

Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink подтвердил, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на стремление страны к членству в Европейском союзе, подчеркнув важность традиционных отношений с Москвой и необходимость балансирования между различными внешнеполитическими интересами.





Вучич пояснил, что Сербия проводит независимую политику, основанную на национальных интересах, и не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, даже несмотря на давление со стороны ЕС.





«Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути», — заявил он.