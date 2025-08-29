Президент Сербии Вучич заявил о сохранении отношений с Москвой при продолжении европейской интеграции
Вучич подтвердил отказ Сербии от санкций против России несмотря на курс в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink подтвердил, что Белград не будет вводить санкции против России, несмотря на стремление страны к членству в Европейском союзе, подчеркнув важность традиционных отношений с Москвой и необходимость балансирования между различными внешнеполитическими интересами.
Вучич пояснил, что Сербия проводит независимую политику, основанную на национальных интересах, и не намерена присоединяться к антироссийским санкциям, даже несмотря на давление со стороны ЕС.
«Я держу ответ только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России. Сербия на европейском пути», — заявил он.
При этом сербский лидер отметил, что в обществе существуют разногласия: часть граждан эмоционально ближе к России, другие ориентируются исключительно на Европу.
Сербия, имеющая статус кандидата в члены ЕС с 2012 года, стремится к евроинтеграции, но учитывает экономические и политические риски. Вучич подчеркнул, что санкции против России не повлияют на Россию, но очень сильно повлияют на сербскую экономику. Кроме того, Белград развивает сотрудничество с Китаем, который назван самой быстрорастущей экономикой.
Ранее министр по европейской интеграции Сербии Неманья Старович допускал возможность присоединения к санкциям только при гарантированном вступлении в ЕС. Однако Вучич опроверг такие интерпретации, назвав их неосторожными. В феврале 2023 года он также заявлял, что Сербия может рассмотреть вопрос о санкциях только в случае угрозы своему существованию.