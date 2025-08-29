Россия предложила Китаю авиадвигатели: подарок Путина перед визитом в Пекин
Заявление генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова о готовности России поставлять Китаю современные авиадвигатели стало неожиданным дипломатическим подарком от Владимира Путина перед его визитом в Пекин на саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает китайское издание Sohu.
Как отмечает Sohu, интригующим нюансом стало то, что непосредственно перед отъездом Владимира Путина в Китай Россия преподнесла КНР значительный приветственный подарок.
Речь идет о заявлении Сергея Чемезова, который в интервью РИА Новости подтвердил готовность «Ростеха» поставить Китаю российские авиадвигатели в случае поступления соответствующего запроса. Это предложение стало особенно актуальным на фоне сообщений о возможном прекращении поставок американских двигателей для китайского самолета COMAC C919.
Чемезов подчеркнул, что Россия обладает полной линейкой авиационных двигателей, включая ПД-14, ПД-8 и перспективный ПД-35, и готова предложить Китаю эффективные решения в условиях санкционного давления. Аналитики расценивают этот жест как демонстрацию стремления Москвы углублять стратегическое сотрудничество с Пекином, хотя и отмечают, что практическая реализация проекта потребует значительных инвестиций и технической подготовки.
