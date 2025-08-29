Россия предложила Китаю авиадвигатели: подарок Путина перед визитом в Пекин

29 августа 2025, 04:36

Фото: Istock/Zerbor

Заявление генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова о готовности России поставлять Китаю современные авиадвигатели стало неожиданным дипломатическим подарком от Владимира Путина перед его визитом в Пекин на саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщает китайское издание Sohu.