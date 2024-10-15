КНДР разрушила две дороги, соединяющие Северную и Южную Корею

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Согласно информации южнокорейских военных, КНДР взорвала определённые участки двух межкорейских автомобильных дорог на своей стороне границы. Об этом информирует Ренхап, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Генштаб армии КНДР объявил о начале работ по блокировке и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, связывающих Северную Корею с «главным врагом» — Южной Кореей, начиная с 9 октября. Также планируется укрепление оборонительных сооружений. Отмечается, что об этом были уведомлены американские войска, чтобы избежать возможных конфликтов.
Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень готовности. Министерство иностранных дел КНДР в пятницу заявило, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — с целью распространения листовок. Этот шаг был охарактеризован как военная провокация и нарушение суверенитета Северной Кореи.
На представленных Северной Кореей фотографиях виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно снятый с помощью тепловизионного оборудования. Однако южнокорейские военные опровергли обвинения в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.
Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на границе.
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Южнокорейские военные усилили наблюдение и повысили уровень готовности. Министерство иностранных дел КНДР в пятницу заявило, что с прошлой недели Южная Корея трижды запускала беспилотные летательные аппараты над Пхеньяном — 3, 9 и 10 октября — с целью распространения листовок. Этот шаг был охарактеризован как военная провокация и нарушение суверенитета Северной Кореи.
На представленных Северной Кореей фотографиях виден объект, напоминающий беспилотник, предположительно снятый с помощью тепловизионного оборудования. Однако южнокорейские военные опровергли обвинения в отправке дронов в КНДР, заявив, что ничего подобного не происходило.
Генштаб Корейской народной армии 13 сентября отдал приказ привести в полную боевую готовность артиллерийские подразделения на границе.
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Дарья Осипова