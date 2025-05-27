«Захотелось целоваться с девчонками»: Актер Денис Власенко раскрыл секрет похудения и свою мотивацию

Денис Власенко (Фото: Instagram* @vlasenkodenic)
Актер Денис Власенко поделился, как желание «целоваться с девчонками» мотивировало его сбросить лишний вес и прийти в форму. 27-летний актер рассказал, что ограничил питание и полюбил тренировки, которые приносят ему умиротворение.
Звезда фильма «Страсти по Матвею» признался, что в юности не был стройным, но «природа взросления» и стремление нравиться девушкам подтолкнули его к изменениям.
Теперь некоторые считают, что он выглядит даже слишком юно для своих 27 лет, но актер доволен ситуацией.
Регулярные тренировки стали для Власенко не только способом поддерживать хорошую фигуру, но и возможностью разгрузить голову.
По словам Дениса, он чувствует, что организм стал более здоровым. Упражнения и диета, к тому же, создают ощущение бодрости.
Ранее «Радио 1» передавало, что родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые моменты поздравления попали на видео. Днем 27 мая Глеб должен будет уже начать службу.
Читайте также:
«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой
Антон Филипенко поцеловал актрису Аглаю Тарасову на премии в Москве — кадры
«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
«Привел себя в соответствующую форму. Мне захотелось целоваться с девчонками, а им не хотелось целоваться с чем-то круглым, и я взял себя в руки, ограничил питание», — рассказал артист в интервью изданию «WomanHit».
Денис Власенко (Фото: Instagram* @vlasenkodenic)
Теперь некоторые считают, что он выглядит даже слишком юно для своих 27 лет, но актер доволен ситуацией.
Регулярные тренировки стали для Власенко не только способом поддерживать хорошую фигуру, но и возможностью разгрузить голову.
«Ещё десять лет назад меня железяки не привлекали, а теперь все эти однообразные движения с подходами на несколько счётов приносят спокойствие и умиротворение», — объяснил актер.
Анна Семенович ответила на слова пышногрудой подписчицы о конкуренции в размерах груди
По словам Дениса, он чувствует, что организм стал более здоровым. Упражнения и диета, к тому же, создают ощущение бодрости.
Ранее «Радио 1» передавало, что родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые моменты поздравления попали на видео. Днем 27 мая Глеб должен будет уже начать службу.
Читайте также:
«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой
Антон Филипенко поцеловал актрису Аглаю Тарасову на премии в Москве — кадры
«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева