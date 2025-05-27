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«Захотелось целоваться с девчонками»: Актер Денис Власенко раскрыл секрет похудения и свою мотивацию

Денис Власенко рассказал о причинах и методах экстремального похудения
Денис Власенко (Фото: Instagram* @vlasenkodenic)

Денис Власенко (Фото: Instagram* @vlasenkodenic)

Актер Денис Власенко поделился, как желание «целоваться с девчонками» мотивировало его сбросить лишний вес и прийти в форму. 27-летний актер рассказал, что ограничил питание и полюбил тренировки, которые приносят ему умиротворение.
Звезда фильма «Страсти по Матвею» признался, что в юности не был стройным, но «природа взросления» и стремление нравиться девушкам подтолкнули его к изменениям.

«Привел себя в соответствующую форму. Мне захотелось целоваться с девчонками, а им не хотелось целоваться с чем-то круглым, и я взял себя в руки, ограничил питание», — рассказал артист в интервью изданию «WomanHit».
Денис Власенко (Фото: Instagram* @vlasenkodenic)

Теперь некоторые считают, что он выглядит даже слишком юно для своих 27 лет, но актер доволен ситуацией.

Регулярные тренировки стали для Власенко не только способом поддерживать хорошую фигуру, но и возможностью разгрузить голову.

«Ещё десять лет назад меня железяки не привлекали, а теперь все эти однообразные движения с подходами на несколько счётов приносят спокойствие и умиротворение», — объяснил актер.
Анна Семенович ответила на слова пышногрудой подписчицы о конкуренции в размерах груди
Анна Семенович ответила на слова пышногрудой подписчицы о конкуренции в размерах груди
По словам Дениса, он чувствует, что организм стал более здоровым. Упражнения и диета, к тому же, создают ощущение бодрости.

Ранее «Радио 1» передавало, что родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые моменты поздравления попали на видео. Днем 27 мая Глеб должен будет уже начать службу.

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#стиль
Анна Семенович ответила на слова пышногрудой подписчицы о конкуренции в размерах груди
Анна Семенович заявила подписчице с большой грудью, что та ей не конкурентка
27 мая 2025, 04:11

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Бывшая участница группы «Блестящие» и экс-фигуристка Анна Семенович отреагировала на заявление подписчицы о возможной конкуренции между ними.
Звезда опубликовала новую сторис в личном блоге. На видео она позирует в розовом плаще с глубоким вырезом и кружевном бюстгальтере синего цвета.

Поводом для этого стала реплика одной из подписчиц. Та заявила, что может соперничать с Семенович из-за аналогичных параметров груди. Семенович парировала, что до ее уровня комментатор вряд ли дотянет.

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

«В этом вопросе у меня нет конкурентов», — заявила исполнительница.
Кадры, подчеркивающие пышные формы Анны, «подтверждали» ее слова.

В начале мая Семенович делилась, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Тогда же она рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.

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#кадры
#заявление
#шоу-бизнес
#певица
#звёзды
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«Когда не будет мамы, как он будет жить?»: Психолог объяснила, что не так с 35-летним сыном Сябитовой
Психолог Резенова: инфантильному сыну Сябитовой нужно было мужское воспитание
27 мая 2025, 03:27

Роза Сябитова с сыном Денисом (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

35-летний сын телезвезды Розы Сябитовой Денис страдает от отсутствия сепарации. Именно это мешает его личной жизни, объяснила психолог Надежда Резенова. Эксперт видит в Денисе инфантильного мужчину, живущего под влиянием властной матери.
Сын телесвахи стал объектом критики после появления на разных ток-шоу, где жаловался на холостяцкую жизнь и признавался, что плохо представляет свою жизнь.

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Психолог Надежда Резенова объяснила в интервью изданию «Ura.ru», что у этого мужчины не произошла сепарация — процесс психологического отделения от родителей. Поэтому он ведет себя «как ребенок», полагаясь на решения матери.

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«Денис в интервью говорит, что «потерял инструкцию от жизни», так ее никому и не дают. Это приходит с опытом. А здесь мы видим, как паренек выбирает идти по проторенному и стабильному пути. Но когда не будет мамы, как он будет жить? Здесь налицо инфантильный мужчина», — указала Резенова.
Резенова связывает поведение Дениса с недостатком мужского воспитания в детстве. Его отец, Михаил Сябитов, должен был воспитывать ребенка, а мать — одаривать любовью. Однако ситуация сложилась иначе.

Роза Сябитова (Фото: Instagram* @syabitova_roza)
«Только отец может научить мужскому поведению, реагированию. Если мама воспитывает, то чаще всего, конечно, это идет по женскому стилю», — пояснила эксперт.
В будущем Денис выберет властную жену, похожую на Розу, предпологает психолог. Но такие отношения могут быть нездоровыми, если сын Сябитовой не станет самодостаточным.

Ранее известный продюсер Сергей Дворцов также комментировал семейную ситуацию Сябитовой. Он говорил, что телеведущая не дает сыну жениться, потому что сама одинока.

Роза Сябитова с сыном Денисом (Фото: Instagram* @syabitova_roza)

Сябитова также давала ответ на критику в отношении ее динамики с сыном в личном блоге.

«После нашего посещения одного шоу, на которое мы пошли с сыном, чтобы рассказать о нашем участии в «Сокровище императора 2», вышло много статей обо мне и моём сыне. Мнение хейтеров меня мало волнует, но комментарии, так называемых психологов, пугают и удручают. (...) Обсуждать, обвинять, и стыдить, это даже не по-человечески. Есть о чем подумать», — делилась она.
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#эксперт
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#отношения
#интервью
#мама
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Антон Филипенко поцеловал актрису Аглаю Тарасову на премии в Москве — кадры
Антон Филипенко перед камерами поцеловал Аглаю Тарасову на премии в Москве
27 мая 2025, 02:36

Аглая Тарасова (Фото: Instagram* @aglayatarasova)

Антон Филипенко удивил гостей премии Гильдии кастинг-директоров в Москве, поцеловав Аглаю Тарасову в щеку на красной дорожке. Открытый флирт актеров подогрел слухи о близких отношениях и скрытом романе. «Поцелуй украдкой» выложили в Telegram-канале «VOICE».
На III церемонии в театре Et Cetera 31-летняя Аглая Тарасова появилась в стильном сером оверсайз-костюме, дополненном клатчем и серьгами Chanel. Волосы актриса собрала в элегантный пучок.

Антон Филипенко (Фото: Instagram* @filipen1917)
Антон Филипенко тоже выбрал расслабленный образ: черная рубашка, брюки, белые кроссовки и модные очки.

Пока Аглая позировала фотографам, Антон быстро подошел к ней и нежно поцеловал девушку в щеку, заставив ее сиять от улыбки.

Аглая Тарасова и Антон Филипенко (Фото: кадр видео из Telegram-канала «Voice»)

Легкость жеста и совместный смех звезд особенно привлекли внимание фанатов.

Пара много работала вместе в проектах вроде «Тополиный пух», «Саша и Питер» и «Вика-ураган», где их герои были связаны романтическими отношениями.



18 апреля Аглае Тарасовой исполнился 31 год. На её счету работа в таких фильмах, как «Лёд», «Холоп 2», а также сериалах «Интерны» и «Гетеры майора Соколова».

Как живет актриса и что известно о ее личной жизни, читайте подробнее в материале «Радио 1».

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#актриса
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#шоу-бизнес
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«Чтобы оставил всех в покое»: Успенская назвала травму Киркорова знаком свыше, что певцу пора уйти со сцены
Успенская назвала ожог Киркорова знаком свыше для певца и поводом покинуть сцену
27 мая 2025, 01:31

Любовь Успенская (Фото: Instagram* @uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская высказала мнение, что ожог руки Филиппа Киркорова на концерте в Санкт-Петербурге — знак свыше. Он указывает, что певцу пора уйти со сцены. Успенская связала инцидент с неудачной операцией у хирурга Хайдарова, давая интервью Общественной Службе Новостей (ОСН).
В конце апреля на концерте Филиппа Киркорова в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой. У знаменитости загорелся рукав куртки во время выступления. Позже стало известно, что Киркоров находится под наблюдением врачей после ожога, полученного во время концерта.

Певица Любовь Успенская уверена, что у Киркорова лопнул имплант.

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«Это последствия хайдаровских операций. Нечего было ложиться к нему на стол. Сделал черт знает как операцию Хайдаров, вот и лопнул у Киркорова имплант», — поделилась звезда с Общественной Службой Новостей.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram* @fkirkorov)

Успенская добавила, что не следит за здоровьем артиста, но считает его ожог намеком судьбы: «Ему свыше говорят, чтобы он покинул сцену и оставил всех в покое».

Однако концертный директор Киркорова Артем Кияшко опроверг слухи о лопнувшем импланте. Он сообщил ОСН, что певец чувствует себя хорошо и лечит ожог без осложнений.

Ожидается, что он пробудет под наблюдением врачей еще неделю, минимум. При этом нет деталей о том, как проходит ли лучение певца амбулаторно или в стационаре.

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#певица
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Родственники актера Глеба Калюжного проводили его в армию с песнями и танцами
27 мая 2025, 00:46

Глеб Калюжный (Фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Родные актера Глеба Калюжного устроили ему яркие проводы в армию, наполнив вечер военными песнями и танцами. Некоторые кадры торжественного прощания выложили в Telegram-канале Mash.
26 мая 2025 года 27-летний Глеб Калюжный, один из главных звезд сериала «Вампиры средней полосы», был окружен теплом семьи и друзей. Родня устроила ему прощальную вечеринку перед срочной службой.

В тот же день актер отправился на призывной пункт, чтобы 27 мая уже начать службу.



Пока неизвестно, в каком роде войск будет служить молодой актер.

Мать Глеба, Наталья Калюжная, ранее поделилась, что армия станет для сына важным шагом, укрепив его дисциплину и зрелость.

«Он хорошо физически подготовлен. Глеб иногда любит проспать, а это будет режим, организация, он научится работать со временем», — говорила она.
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