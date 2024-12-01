В КНДР устроили торжественные проводы для главы Минобороны России

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)
Министру обороны России Андрею Белоусову устроили торжественные проводы после визита в КНДР. Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
Во время торжественных проводов были исполнены государственные гимны КНДР и России, а также Белоусов осмотрел почетный караул Корейской Народной Армии.
Самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.
Напомним, министр обороны России 29-30 ноября совершил официальный визит в Северную Корею. В рамках визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, подчеркнув, что российская сторона настроена на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.
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Самолет с послами доброй воли из России взлетел под аплодисменты солдат Корейской Народной Армии.
Напомним, министр обороны России 29-30 ноября совершил официальный визит в Северную Корею. В рамках визита он провел переговоры с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем, подчеркнув, что российская сторона настроена на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей.
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Екатерина Коршунова