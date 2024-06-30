В КНДР впервые официально показали значки с портретом Ким Чен Ына

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На Десятом пленуме Трудовой партии Кореи (ТПК) на выступающих чиновниках КНДР впервые были замечены значки с портретом только Ким Чен Ына. Это первое официальное подтверждение использования значков с одиночным портретом лидера Северной Кореи.
Значки с изображением политических руководителей народной республики обязаны носить все граждане КНДР, напоминает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Значок с портретом основателея КНДР Ким Ир Сена начали выпускать в ноябре 1970 года, а с его преемником, Ким Чен Иром, в феврале 1992 года, по случаю празднования его 50-летия. После смерти Ким Чен Ира в декабре 2011 года среди общественности КНДР были широко распространены значки с двойными портретами обоих лидеров.
О выпуске значков с изображением нынешнего лидера Северной Кореи Ким Чен Ына впервые стало известно в 2013 году. Тогда во время межкорейских переговоров на рабочем уровне официальные лица КНДР подтвердили, что значок с его портретом был изготовлен в двух вариантах, в круглой форме и в квадратной.
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Александр Бойцов