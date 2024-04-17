В КНР потребовали от США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море

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В Китае требуют от Штатов уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море, пишет «Российская газета».
Об этом заявил глава минобороны Китая Дун Цзюнь во время разговора по видеосвязи с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
По его словам, Вашингтон должен признать твердую позицию Пекина и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет и морские интересы.
Он подчеркнул, что Штаты должны реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между вооруженными силами США и КНР. При этом, как отметил Цзюнь, в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна.
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По его словам, Вашингтон должен признать твердую позицию Пекина и по-настоящему уважать его территориальный суверенитет и морские интересы.
Он подчеркнул, что Штаты должны реальными действиями поддерживать региональный мир и стабильность отношений между вооруженными силами США и КНР. При этом, как отметил Цзюнь, в целом обстановка в Южно-Китайском море стабильна.
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Алёна Самарева