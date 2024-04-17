В КНР потребовали от США уважать суверенитет страны в Южно-Китайском море

Глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что президент Франции Эммануэль Макрон с идеей перемирия на время проведения летней Олимпиады надеется Россию «водить за нос». Он отметил, что эта древнегреческая традиция уже давно не соблюдается.