В КНР заявили о намерении противостоять попыткам Японии обрести ядерное оружие
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обозначил общность позиций России и Китая по ряду ключевых международных вопросов, в том числе по поводу милитаризации Японии. Об этом он заявил в статье для ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что Москва и Пекин едины в том, что историческую правду нельзя забывать, а фундамент послевоенного миропорядка не подлежит пересмотру. В связи с этим РФ и КНР намерены твёрдо противодействовать планам Японии по обретению ядерного оружия и её ускоренной ремилитаризации.
По словам Ханьхуэя, Россия и Китай готовы совместно с другими государствами, которые выступают за сохранение исторической справедливости и соблюдение международного правопорядка, защищать верное представление об итогах Второй мировой войны. Страны намерены не допускать возрождения японского милитаризма, сохранять достигнутый с большим трудом мир и работать над построением более сбалансированного и справедливого мироустройства.
Читайте также: