В КНР заявили о намерении противостоять попыткам Японии обрести ядерное оружие

20 августа 2026, 02:20

Посол КНР Ханьхуэй: Китай намерен помешать Японии обрести ядерное оружие

Фото: iStock/e-crow

Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй обозначил общность позиций России и Китая по ряду ключевых международных вопросов, в том числе по поводу милитаризации Японии. Об этом он заявил в статье для ТАСС.