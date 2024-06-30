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В Коми простились с погибшими сошедшего с рельс поезда

30 июня 2024, 03:53
Фото: iStock/Boris Ipatov

Фото: iStock/Boris Ipatov

Власти города Инта в Коми сообщили, что в субботу, 29 июня, состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельс в республике. Администрация заявила об этом в своем официальном Telegram-канале.


«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», – подчеркивается в публикации.

Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.

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#спасатели
#вагон
Лидер турецкой оппозиции сообщил о желании встретиться с Путиным
Лидер турецкой оппозиции Озель сообщил о планах встретиться с Путиным
30 июня 2024, 03:27

Фото: istock / naumoid

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турецкой Республики (СНР) Озгюр Озель заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Россию. Об этом он сказал в интервью журналисту Фатиху Алтайлы, сообщает РИА Новости.
Озель отметил, что примет участие в съезде лидеров социалистических партий Европа, который состоится на следующей неделе в Бухаресте. Он также подчеркнул, что у него запланирована встреча не только с европейскими лидерами.

«Мы встретимся с Путиным, также уже получили приглашение и поедем в Китай, а также в Бразилию, где встретимся с президентом (Лулой) да Силвой» , – поделился Озель.

Он не уточнил дату своего визита в Россию.

Ранее Озгюр Озель счел правильным отказ Турции присоединиться к санкциям против России.

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В Херсонской области заявил о сокращении комендантского часа
Сальдо: с 29 июня комендантский час в Херсонской области действует с 23:00
30 июня 2024, 02:49

Фото: Сайт Кремля

Власти Херсонской области сократили комендантский час в регионе,сообщил в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, это решение было принято по просьбе сельхозпроизводителей региона, поскольку в сельском хозяйстве сбор урожая идет полным ходом. Он пояснил, что с 29 июня на территории Херсонской области комендантский час установлен с 23:00 до 05:00.

«Механизаторы работают допоздна, каждый час и каждая минута – это тонны зерна», – отметил Сальдо.

Ранее специалисты аграрного сектора администрации Каховского района обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в умышленном поджоге посевов. По их словам, сельхозпроизводители перестали активно засевать поля там, где они подвергаются обстрелам.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#губернатор
#урожай
#сельское хозяйство
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Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в Белгородской области
Гладков: два дрона-камикадзе нанесли удар по многоквартирному дому в Грайвороне
30 июня 2024, 02:35

Фото: istockphoto/Standart

В городе Грайворон Белгородской области два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный жилой дом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в двух квартирах были выбиты окна. Кроме того, одна машина была поражена осколками.

В ночь с на 29 июня Гладков сообщил, что украинские войска атаковали три населенных пункта в Белгородской области. В частности, в поселке Совхозный Грайворонского городского округа FPV-дрон атаковал нежилой частный дом. В результате нападения были повреждены крыша и навес дома, а также крыша гаража и забор.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#белгородская область
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#всу
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В Британии заявили о дефиците самолетов для ответа России
The Sun: в Британии осталось четыре истребителя, готовых к развертыванию
30 июня 2024, 02:29

Фото: istockphoto/peterschreiber.media

В Британии лишь четыре истребителя, готовы к развертыванию, если России нанесет ядерный удар, заявил маршал авиации Грег Бегвелл в интервью The Sun.
Бывший командующий ВВС считает, что армия не сможет защитить себя от «значительной атаки» России, если в ближайшем будущем будет нанесен предполагаемый удар. Только четыре Eurofighter Typhoon готовы взлететь в воздух в ближайшее время. Согласно изданию, два истребителя базируются в Лоссимауте в Шотландии и два – в Конингсби в Линкольншире.

«Два десятилетия относительного мира в эпоху после окончания холодной войны привели к тому, что Великобритания , как и большая часть европейских стран НАТО, не вкладывала средства в армию», – указал эксперт.

Он считает, что теперь в стране недостаточно самолетов для ответа России.

Ранее в отчете британского комитета по обороне говорилось, что ВВС Соединенного Королевства испытывают нехватку истребителей. У них также недостаточно резервов на случай войны с Россией.

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#великобритания
#истребитель
#самолёты
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Польша и Прибалтика пожелали создать на границе с РФ «восточный щит»
Польша и Прибалтика желают создать на границе с Россией непреодолимый барьер
30 июня 2024, 01:59

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.
По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.

«Прежде нескоординированные попытки укрепить восточные границы Европейского союза сменяются единой инициативой Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. На своих границах с Россией и Белоруссией они собираются возвести непреодолимый барьер по единому образцу», – сообщается в материале.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, судя по действиям Варшавы, в отношениях России и Польши не ожидается «ничего хорошего».

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#белоруссия
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Байден спутал Италию и Францию
Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств на выборы
30 июня 2024, 01:48

Фото: сайт Белого дома

Президент США Джо Байден перепутал Италию и Францию в ходе мероприятия по сбору средств для своей кампании по переизбранию, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
В своем выступлении Байден пожаловался на то, что бывший президент Дональд Трамп отказался посетить кладбище павших солдат, участвовавших в мировых войнах.

«Он не пошел бы на кладбище в Италии», – сказал Байден, подразумевая французское кладбище.

Затем Байден повторил оговорку, заявил, что его сын тоже погиб, «но не в Италии, в Ираке». Однако сын Байдена Бо умер от онкологии после возвращения в Соединенные Штаты из военной поездки.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь с 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречей бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

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#сша
#выборы
#президент
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В США заявили о желании заменить Байдена более молодым кандидатом
WSJ: Демократическая партия США желает заменить Байдена более молодым кандидатом
30 июня 2024, 01:05

Фото: iStock/Vacclav

Бывший губернатор Южной Каролины и постоянный представитель в ООН Никки Хейли заявила, что Демократическая партия США намерена выдвинуть на президентских выборах более юного кандидата, чем нынешний президент Джо Байден, сообщает The Wall Street Journal.
По словам Хейли, демократы планируют замену Байдена более молодым кандидатом. Тем не менее данная перемена не поможет бывшему президенту Дональду Трампу победить на выборах, добавила она.

«Они собираются подойти к этому с умом: они собираются выбрать кого-то помоложе, они собираются выбрать кого-то энергичного, они собираются выбрать кого-то проверенного», – сообщила Хейли.

Дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Перед встречи бывший и нынешний президенты отказались пожимать друг другу руки.

Обозреватели западных изданий сочли дебаты «катастрофой для Байдена». Вице-президент Камала Харрис попыталась спасти положение и призвала американцев сосредоточиться на работе, проделанной для страны, а не на выступлениях политика.

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#дональд трамп
#сша
#президент
#выборы
#джозеф байден
#оон
#губернатор
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Трамп высказался о неудаче Байдена на дебатах
Трамп: провальное выступление Байдена затмило мой успех на дебатах
30 июня 2024, 00:59

Фото: сайт Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его успех в дебатах был омрачен провальным выступлением нынешнего лидера США Джо Байдена, сообщает ТАСС.
По мнению политика, мир приблизился к третьей мировой войне из-за риторики нынешней администрации США. По словам Трампа, неудачное выступление Байдена во время дебатов привлекло все внимание аудитории.

«К вечеру пятницы все внимание было сосредоточено на плохой работе Джо, а не на том, насколько хорошо я справился [с дебатами]», – заявил он.

Ранее Байден назвал Трампа угрозой для страны и ее демократии. По его словам, бывший президент также «является угрозой для всех тех принципов», поддерживаемых Соединенными Штатами.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#президент
#сша
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В Израиле началась масштабная антиправительственная акция
Митингующие в Израиле требуют освобождения заложников и отставки правительства
30 июня 2024, 00:54

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Израиле начались крупнейшие антиправительственные демонстрации, передает ТАСС.
Протестующие в Тель-Авиве потребовали освобождения заложников, удерживаемых в Газе, и проведения досрочных выборов правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Кроме того, сотни участников акции пришли к Дому профсоюзов, где на проезжей части начали зажигать костры.

Ранее в Тель-Авиве семьи российских заложников немедленно призвали израильские власти заключить соглашение с палестинской исламистской организацией ХАМАС. По данным израильской стороны, 7 октября 2023 года последователи ХАМАС захватили 240 заложников, некоторые из которых были освобождены, а часть не выжила.

Ранее, в начале июня, министр военного кабинета Израиля Бени Ганц объявил о своей отставке и выходе своей партии из правительства своей страны.

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