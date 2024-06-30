В Коми простились с погибшими сошедшего с рельс поезда

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Власти города Инта в Коми сообщили, что в субботу, 29 июня, состоялась церемония прощания с погибшими пассажирами поезда Воркута – Новороссийск, сошедшего с рельс в республике. Администрация заявила об этом в своем официальном Telegram-канале.
«Инта простилась с погибшими в аварии на железной дороге. Сегодня тела погибших были отправлены их близким в разные города. Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», – подчеркивается в публикации.
Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.
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Александр Климов