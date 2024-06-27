Пострадавшей при крушении поезда в Коми девочке может понадобиться пластический хирург

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры
14-летней девочке, пострадавшей при крушении поезда в Республике Коми, в дальнейшем может потребоваться пластическая операция. Сейчас она находится в тяжёлом состоянии, рассказала подруга семьи.
По словам женщины, школьница с родителями ехала в поезде Воркута – Новороссийск в гости к ней. Сама она узнала о случившемся из соцсетей.
Как рассказала мать пострадавшей своей подруге, в момент ЧП ребёнок вылетел из окна. Его долго не могли найти, но позднее отцу удалось обнаружить дочь. Она сидела на рельсах в состоянии шока и после этого потеряла сознание.
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«Ребёнок был в шоке, без сознания. Сейчас они в Сыктывкаре в больнице. Девочка в реанимации в тяжёлом состоянии. Значительных переломов нет, все органы целы. Сотрясение, очень сильное повреждение мягких тканей – полбедра стёсано, просто оторвано», – сообщила женщина «Известиям».
Как рассказала мать пострадавшей своей подруге, в момент ЧП ребёнок вылетел из окна. Его долго не могли найти, но позднее отцу удалось обнаружить дочь. Она сидела на рельсах в состоянии шока и после этого потеряла сознание.
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Лора Луганская