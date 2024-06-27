Специалисты МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте крушения в Коми

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Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск на перегоне Инта-1 - Угольное в Коми завершены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады (РЖД приводит другие цифры). По последним данным, погибли трое, пострадали 10 человек.
Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии. Работники аварийно-ремонтных бригад РЖД продолжают работы по восстановлению железнодорожного полотна. В настоящее время движение поездов на участке производится по одному пути.
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Александр Бойцов