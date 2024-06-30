Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после ЧП

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Проводник поезда, сошедшего в Коми, Максим Омельченко сказал, что сориентироваться в сложной ситуации ему помог почти 20-летний опыт работы в качестве спасателя и обучение, которое обязательно получает каждый проводник Федеральной пассажирской компании, передает РИА Новости.
В момент ЧП он находился в щитовой, когда почувствовал резкий толчок и торможение поезда. По словам проводника, он понял, что произошла чрезвычайная ситуация. Вагон Омельченко не сошел с рельс. В первые минуты после аварии он проверил, все ли в порядке с пассажирами в его вагоне. Затем проводник вышел в тамбур и заметил несколько вагонов, лежащих на боку.
Омельченко добавил, что его первые мысли касались эвакуации людей из пострадавших частей состава.
Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.
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Омельченко добавил, что его первые мысли касались эвакуации людей из пострадавших частей состава.
«Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», – подчеркнул он.
Напомним, в среду, 26 июня, девять из 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и перевернулись на железнодорожном участке в Республике Коми. По информации губернатора Коми Владимира Уйбы, в составе находились 195 пассажиров и 20 сотрудников поездной бригады. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте аварии.
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Александр Климов