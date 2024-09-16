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Во Флориде заявили о задержании подозреваемого в покушении на Трампа

16 сентября 2024, 00:44
Фото: iStock/Rawf8

Фото: iStock/Rawf8

Полиция задержала человека в связи с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Такое заявление сделал конгрессмен от штата Джон Снайдер в социальной сети X.
По его словам, подозреваемый находится под стражей. Политик уточнил, что это белый мужчина в возрасте 60 лет.

Накануне, 15 сентября, было совершено покушение на президента Трампа. Позже было подтверждено, что стрельба произошла рядом с Трампом, который посещал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.



Власти США считают, что стрельба была покушением на бывшего президента.

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#дональд трамп
#сша
#стрельба
#задержание
#покушение
В Раде пожаловались на плохую подготовку мобилизованных бойцов ВСУ
Депутат Рады Безуглая пожаловалась на плохую подготовку мобилизованных ВСУ
16 сентября 2024, 01:04

Депутат Верховной Рады Марьяна Безглая написала на своей странице в Facebook* об общении с мобилизованными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцирующимися в районе Покровска, и пожаловалась, что их подготовка недостаточна.
«На прошлой неделе общалась с мобилизованными солдатами, которые после подготовки прибыли на покровское направление: это люди в основном среднего возраста, преимущественно те, кто не смог "порешать"», – написала она.

По словам парламентария, большинство мобилизованных солдат ничему не научились за 45 дней обучения. Учитывая этот факт, Безуглая подчеркнула, что план главнокомандующего ВСУ Александра Сырского по увеличению срока базовой подготовки мобилизованных выглядит цинично.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что солдаты ВСУ жаловались на приказы генералов удерживать позиции любой ценой.

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#депутат
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#всу
#мобилизация
#александр сырский
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В Грузии состоялись акции протеста после слов об извинениях перед осетинами за войну 2008 года
В Грузии прошли акции после слов об извинениях перед осетинами
16 сентября 2024, 00:19

Фото: iStock/Anton Litvintsev

В Грузии прошли демонстрации протеста против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили о том, что народ грузинам необходимо извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, во время выступления Иванишвили протестующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми назвали его предателем. Митинг в грузинской столице прошел перед зданием парламента.

Также семьи грузинских солдат, погибших во время конфликта 2008 года, публикуют в социальных сетях извинения перед жертвами за высказывания Иванишвили.

Ранее, 14 сентября, Иванишвили заявил, что найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, спровоцированную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2008 году. Иванишвили добавил, что если его правящая партия победит на парламентских выборах, то все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.

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#грузия
#митинг
#протесты
#южная осетия
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В Государственной Думе поддержали законопроект освобождения подсудимых за участие в СВО
Комитет Госдумы поддержал освобождения подсудимых за участие в СВО
16 сентября 2024, 00:07

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Комитет Государственной Думы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы от уголовной ответственности на стадии судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС.
Законопроект вносит изменения в часть 1 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Комитет рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект в первом чтении на пленарном заседании 18 сентября.

В августе Верховный суд (ВС) РФ предложил освободить от уголовной ответственности обвиняемых, заключивших контракты с Министерством обороны.

Эту инициативу поддержало Правительство РФ. Утвержденный кабинетом министров документ позволил приостанавливать и впоследствии прекращать судебное производство в отношении лиц, мобилизованных в Вооруженные силы РФ или желающих заключить контракт с ВС РФ, не только на стадии не только следствия, но и судебного разбирательства.

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#сво
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Трамп высказался о ситуации со стрельбой в гольф-клубе
Трамп подтвердил стрельбу возле себя, отметив, что никогда не сдастся
15 сентября 2024, 23:44

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подтвердил, что во время посещения гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич неподалеку прозвучали выстрелы, сообщает CNN.
«Поблизости от меня прозвучали выстрелы, но до того, как слухи выйдут из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали следующее: я в целости и невредимости. Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся», – заявил политик.

Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа было совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся со стороны, когда политик покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По их данным, Трампу ничего не угрожало.

Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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Сын Трампа сообщил о задержании организовавшего стрельбу недалеко от политика
#дональд трамп
#покушение
#стрельба
#сша
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Власти США прокомментировали предполагаемое покушение на Трампа
CNN: власти США оценивают стрельбу вблизи Трампа как попытку покушения
15 сентября 2024, 23:38

Фото: Сайт Кремля

Власти США считают, что стрельба возле гольф-клуба кандидата в президенты Дональда Трампа во Флориде была неудачным покушением на политика, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Утверждается, что стрельбу вел только один человек. По словам источников, целью был Трамп, который находился на территории гольф-клуба.

Телеканал добавил, что полиция задержала подозреваемого, которого считают причастным к инциденту. Его автомобиль был обнаружен в северной части округа Палм-Бич.

Еще одно покушение на Трампа произошло в ночь на воскресенье, 15 марта. Инцидент произошел, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

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#дональд трамп
#покушение
#задержание
#стрельба
#сша
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Раскрыто состояние Трампа после покушения
Сенатор Грэм*: Трамп в хорошем настроении после инцидента со стрельбой
15 сентября 2024, 23:23

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* рассказал, что после стрельбы разговаривал с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Грэм подчеркнул, что Трамп – один из самых сильных людей, которых он знает.

«Он в хорошем настроении и как никогда полон решимости спасти нашу страну», – заявил политик.

Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.

Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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#дональд трамп
#покушение
#стрельба
#сша
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Сын Трампа сообщил о задержании организовавшего стрельбу недалеко от политика
Трамп-младший: в кустах поблизости к стрельбе рядом с Трампом нашли АК-47
15 сентября 2024, 23:09

Фото: iStock/CatEyePerspective

Арестован подозреваемый в стрельбе на поле гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич, сообщил сын политика Дональд Трамп-младший в социальной сети X.
Представители полиции заявили, что обнаружили в кустах автомат АК-47.

Ранее конгрессвумен-республиканец Марджори Тейлор Грин заявила, что на Трампа совершено покушение. Секретная служба отреагировала на выстрелы, раздавшиеся рядом с политиком, когда он покидал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.

Однако источники сообщили газете New York Post, что нападавшие целились друг в друга, а не в Трампа. По словам их данным, Трампу ничего не угрожало.

Однако позже издание отредактировало заметку, указав, что стрелял агент Секретной службы, который увидел подозрительного человека на поле для гольфа.

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#стрельба
#дональд трамп
#сша
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Сенатор США Грэм*: Америку ждет 11 сентября из-за Байдена и Харрис
Сенатор Грэм*: США ждет новое 11 сентября из-за Байдена и Харрис
15 сентября 2024, 22:10

Фото: сайт Конгресса США

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что США ждет новое 11 сентября из-за политики действующего президента Дональда Трампа и его протеже Камалы Харрис. Мнение об угрожающей внешней политике сенатор высказал в интервью Fox News.
Сенатор уверен, что в случае победы Трампа или Харрис страну ждет теракт сродни атаке на башни близнецы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
«Я никогда не был так обеспокоен возможностью повторного 11 сентября против Америки, как сейчас. У нас прорвана граница. В нашей стране больше террористов, чем когда-либо, что я могу вспомнить, когда-либо связанное с терроризмом», – заявил сенатор.

Политик добавил, что и нынешняя администрация Байдена, включая Харрис, не способна завершить конфликт на Украине и контролировать Ближний Восток.

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#администрация
#джозеф байден
#камала харрис
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«Они сядут за стол переговоров»: Зеленский хочет оставить Россию без электричества
Зеленский намекнул, что Украина хочет оставить россиян без комфортной жизни
15 сентября 2024, 21:37

Киев намерен оставить жителей России без комфортной жизни. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN в воскресенье 15 сентября.
Украинский лидер заявил, что если россияне останутся без комфортных условий, таких как электричество, то начнут оказывать давление на своего президента Владимира Путина. То же самое, по мнению украинского лидера, произойдет если жители России окажутся в опасности.

«Вот почему я говорю: сделайте Украину сильной, и вы увидите, что он (Путин – ред.) сядет за стол переговоров», – заявил Зеленский в эфире.

Ранее в эфире того же канала глава киевского режима назвал предвыборными обещаниями слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о завершении украинского конфликта.

Зеленский должен был представить президенту США Байдену, а также кандидатам Трампу и Харрис «победный план» Украины. По итогу украинский лидер заявил, что киевский режим не получил от США разрешения бить вглубь российских территорий западным оружием.

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#зеленский
#путин
#киев
#спецоперация
#украина
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