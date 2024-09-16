Во Флориде заявили о задержании подозреваемого в покушении на Трампа

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Полиция задержала человека в связи с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде. Такое заявление сделал конгрессмен от штата Джон Снайдер в социальной сети X.
По его словам, подозреваемый находится под стражей. Политик уточнил, что это белый мужчина в возрасте 60 лет.
Накануне, 15 сентября, было совершено покушение на президента Трампа. Позже было подтверждено, что стрельба произошла рядом с Трампом, который посещал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Власти США считают, что стрельба была покушением на бывшего президента.
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Раскрыто состояние Трампа после покушения
Накануне, 15 сентября, было совершено покушение на президента Трампа. Позже было подтверждено, что стрельба произошла рядом с Трампом, который посещал гольф-клуб в Уэст-Палм-Бич.
Власти США считают, что стрельба была покушением на бывшего президента.
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Раскрыто состояние Трампа после покушения
Александр Климов