Мария Захарова (Фото: riamediabank/ Сергей Гунеев)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Кремль воспримет разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как непосредственное вовлечение стран НАТО в конфликт — это приведёт к разрушительным последствиям для Запада.
«Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них», — подчеркнула Мария Захарова.
Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации также предупредила лидеров Запада, что они играют с огнём. Их действия подтверждают важность проведения специальной военной операции на территории Украины.
Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер предпримут последнюю попытку уговорить президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена дать разрешение для украинской армии бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.
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