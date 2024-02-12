В Конгрессе США предвидели скорую победу Путина в конфликте

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В случае отсутствия военной помощи Украине от США президент России Владимир Путин добьется успеха в конфликте. Так считает лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер.
«Украине угрожающе не хватает поставок. Если Америка не отправит помощь Украине в соответствии с законопроектом о национальной безопасности, Путин, скорее всего, добьется успеха», — написал Шумер в соцсети X.
Ранее верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
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Элина Позднякова