В Конгрессе США призвали к отправке Байдена в отставку

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов своей администрации отстранить президента США Джо Байдена от должности, передает РИА Новости.
По словам чиновника, для этого необходимо воспользоваться 25-ю поправку Конституции. Она регулирует случи недееспособности главы государства.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен победить на президентских выборах.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2014 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.
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«Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная», – отметил спикер Палаты представителей.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен победить на президентских выборах.
Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2014 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.
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Александр Климов