Предвыборный штаб Трампа объявил победу над Байденом на прошедших теледебатах

Фото: Сайт Кремля
Предвыборный штаб бывшего американского президента Дональда Трампа объявил победу на прошедших дебатах над действующим главой государства Джо Байденом. Об этом информирует РИА Новости.
«Сегодня вечером президент Трамп показал лучшее выступление и победу на исторических по размеру аудитории избирателей дебатах, ясно дав понять, как именно он улучшит жизнь каждого американца», — сообщил штаб Дональда Трампа.
Отмечается, что бывший американский лидер, который был больше готов к дебатам, чем действующий 81-летний Байден, постоянно не отвечал на вопросы ведущих. Он регулярно апеллировал, независимо от вопроса, к своей предвыборной повестке, которая касается в первую очередь ситуации с незаконной миграцией, а также ситуацией на южной границе.
По итогам дебатов штаб Трампа сообщил, что бывший глава государства говорил о планах сокращения инфляции, снижения стоимости продуктов питания, бензина, жизни, а также о планах по обеспечению безопасности южной границы и защиты от волны преступности байденовских мигрантов.
В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут 5 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Атланте начались первые телевизионные дебаты Байдена и Трампа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова