Фото: istockphoto/trekandshoot
Члены Палаты представителей американского Конгресса обратились к властям Киева отменить закон о запрете усыновления украинских детей иностранными гражданами. Он действует в Незалежной с 2022 года.
Министерство иностранных дел России ранее охарактеризовало озабоченность Вашингтона положением с детьми в зоне СВО нарочитой и показной. Российское внешнеполитическое ведомство в качестве аргументации своего заявления напомнило о том, что США являются единственной страной, которая не ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребёнка, а потому процесс усыновления там остаётся непрозрачным и коррумпированным. От такой «теплоты сердец», заявленной американским конгрессменом, веет скорее лютым, если не смертельным, холодом.
Читайте также:
Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске
В США заявили об отсутствии прогресса в согласовании Конгрессом помощи Украине
Блинкен заявил, что 90% помощи США Киеву потратили сами Соединённые Штаты
Александр Бойцов