Зеленский на встрече со Столтенбергом выдвинул обвинения НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил НАТО в невыполнении двух важных пунктов по оказанию помощи ВСУ. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
По словам Зеленского, перехват инициативы, мощь украинской армии, развёртывание контрнаступлений и стабилизация на фронте зависят от трёх основных пунктов. Первое – это финансирование, за которое положительно проголосовали партнёры на двустороннем уровне. Второе – это своевременные поставки вооружения. И третье – что конкретно доедет до Украины.
Президент подчеркнул, что страны НАТО выполнили лишь первый пункт, а продвижений в оставшихся пока не видно.
Ранее в понедельник стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.
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Президент подчеркнул, что страны НАТО выполнили лишь первый пункт, а продвижений в оставшихся пока не видно.
Ранее в понедельник стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с необъявленным визитом прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.
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Анастасия Чинкова