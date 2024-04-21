В Конгрессе США требуют увольнения Джонсона после одобрения закона о помощи Киеву

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон должен покинуть свой пост за то, что обеспечил принятие законопроекта о выделении дополнительной помощи Киеву. Такое заявление сделала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.
Она назвала поступок Джонсона «предательством Америки и республиканских избирателей». Также политик пригрозила добиваться его принудительной отставки в случае невыполнения требований.
Напомним, что Джонсон в течение полугода не мог сделать выбор, но в итоге пошёл наперекор собственной партии республиканцев и обеспечил одобрение законопроекта о выделении 61 миллиарда долларов Киеву.
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Анастасия Чинкова