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Решение президента США Джо Байдена разрешить удары американскими ракетами ATACMS вглубь территории России не станет поворотным моментом в конфликте на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники радиостанции NPR в Конгрессе США.
По словам источников, решение Байдена не окажет существенного влияния на конфликт между Россией и Украиной. В то же время NPR заявило, что запасы ракет этого типа на Украине ограничены, поскольку они уже использовались ранее.
Владимир Зеленский призвал позволить войскам страны нанести удары вглубь России, что, по его словам, является частью плана победы Украины, который он представил своим партнерам.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Владимир Зеленский призвал позволить войскам страны нанести удары вглубь России, что, по его словам, является частью плана победы Украины, который он представил своим партнерам.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден впервые одобрил использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории Российской Федерации. По словам источников издания, это решение было принято на фоне информации о том, что Россия якобы вовлекла северокорейскую армию в боевые действия в Курской области.
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Александр Климов