В Конгрессе высказались о возможностях России и Китая

03 мая 2026, 22:50

Конгрессмен Лью: РФ и КНР могут уничтожить американские военные базы

Фото: istockphoto/rarrarorro

Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью заявил, что военная операция против Ирана демонстрирует необходимость пересмотра оборонной стратегии Америки в отношении России и Китая. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.





Тем временем в воскресенье агентство Tasnim сообщило, что Иран передал Вашингтону план урегулирования конфликта из 14 пунктов, который предусматривает полное прекращение огня и выплату репараций. Президент Дональд Трамп уже заявил, что в ближайшее время рассмотрит эту инициативу.





«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит, Китай и Россия могут стереть их в порошок», — написал Лью.