В Конгрессе высказались о возможностях России и Китая
Конгрессмен Лью: РФ и КНР могут уничтожить американские военные базы
Член Палаты представителей США от Демократической партии Тед Лью заявил, что военная операция против Ирана демонстрирует необходимость пересмотра оборонной стратегии Америки в отношении России и Китая. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.
Тем временем в воскресенье агентство Tasnim сообщило, что Иран передал Вашингтону план урегулирования конфликта из 14 пунктов, который предусматривает полное прекращение огня и выплату репараций. Президент Дональд Трамп уже заявил, что в ближайшее время рассмотрит эту инициативу.
«Война в Иране показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против России и КНР. Если Тегеран <…> может значительно повредить американские базы, значит, Китай и Россия могут стереть их в порошок», — написал Лью.Напомним, 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, однако о возобновлении боевых действий не сообщалось. При этом Соединенные Штаты ввели блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.