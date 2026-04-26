Пожар произошел на британской авиабазе, используемой США для атак на Иран
Рано утром 26 апреля на британской авиабазе Фэрфорд случился пожар, в результате которого обрушилась крыша одного из зданий. Об этом сообщает Metro.
Из-за распространившегося по округе дыма местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери. Причина возгорания пока неизвестна.
Уточняется, что этот военный объект используется США для нанесения ударов по Ирану. Накануне около него прошли протесты — около 200 человек выражали несогласие с военной операцией американцев.
Ранее сообщалось, что число погибших и пострадавших при взрыве на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии достигло 14 и 38 соответственно. Президент Густаво Петро квалифицировал инцидент как акт терроризма и фашизма, обвинив в причастности членов Революционных вооруженных сил страны (РВСК/FARC).
