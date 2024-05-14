В Кремле анонсировали встречу Путина с новым составом правительства

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с новым составом правительства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что поздно вечером 14 мая такая встреча действительно ожидается.
Ранее Путин утвердил новый состав правительства России. До этого предложенные им кандидатуры на посты глав министерств и силовых структур были утверждены депутатами Государственной думы.
Напомним, что согласно подписанному президентом указу, новым первым заместителем председателя правительства стал Денис Мантуров. Также изменения коснулись Минобороны, которое теперь возглавляет Андрей Белоусов. Многие главы ведомств вновь заняли прежние посты.
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Ранее Путин утвердил новый состав правительства России. До этого предложенные им кандидатуры на посты глав министерств и силовых структур были утверждены депутатами Государственной думы.
Напомним, что согласно подписанному президентом указу, новым первым заместителем председателя правительства стал Денис Мантуров. Также изменения коснулись Минобороны, которое теперь возглавляет Андрей Белоусов. Многие главы ведомств вновь заняли прежние посты.
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Анастасия Чинкова