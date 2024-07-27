В Кремле высказались относительно необходимости мобилизации в России

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Речи о мобилизации в России не идет, сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«О мобилизации вообще никто не разговаривает, речи не идет», — сказал чиновник.
Таким образом, представитель Кремля ответил на вопрос о необходимости мобилизации и наборе новых добровольцев.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с военкорами заявил, что мобилизация не требуется.
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Александр Климов