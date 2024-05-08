В Кремле начался юбилейный саммит ЕАЭС

Фото: сайт Кремля
Саммит ЕАЭС, посвященный 10-летию Договора о Евразийском экономическом союзе, стартовал в Кремле в узком формате, передает РИА Новости.
Первым гостем, явившимся в Кремль, стал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл с крупными букетами красных роз. За ним последовали премьер-министр Армении Никол Пашинян и президенты Казахстана и Киргизии.
Этот саммит особенно важен, так как он отмечает десятилетие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в ЕАЭС с начала текущего года перешло от России к Армении, поэтому Пашинян председательствует на сегодняшнем заседании.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был основан 1 января 2015 года и является международным интеграционным экономическим объединением. Участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз представляет собой одно из крупнейших экономических объединений, где обеспечено свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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Этот саммит особенно важен, так как он отмечает десятилетие с момента подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Председательство в ЕАЭС с начала текущего года перешло от России к Армении, поэтому Пашинян председательствует на сегодняшнем заседании.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был основан 1 января 2015 года и является международным интеграционным экономическим объединением. Участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Союз представляет собой одно из крупнейших экономических объединений, где обеспечено свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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Артем Кузьмин