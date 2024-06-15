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Западные страны неконструктивно отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по разрешению конфликта с Украиной. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, западные страны демонстрируют множество неконструктивных реакций на инициативу Путина, касающуюся новой архитектуры безопасности и мирного урегулирования ситуации на Украине.
Ранее, 15 июня, главный редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Путин сделал конкретные предложения по завершению конфликта с Украиной.
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